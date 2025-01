Com dois gols de Gilberto, Juventude estreia com vitória diante do Ypiranga

Com a marca do goleador. Assim, o Juventude construiu a primeira vitória na temporada 2025. O Verdão venceu, nesta quarta-feira (22), o Ypiranga, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, na abertura do Campeonato Gaúcho. Os dois gols foram marcados pelo centroavante Gilberto. Um na primeira etapa e outro, de pênalti, na segunda.

No próximo sábado (25), o Juventude volta a campo para enfrentar o Inter, pela segunda rodada. O jogo será no Beira-Rio, às 16h30min.

Gibagol

O Juventude começou com mais posse de bola e circulando o jogo. O Ypiranga buscava os contra-ataques e foi assim que teve a primeira finalização da partida. Aos três minutos, o atacante Felipe Marques chegou pela esquerda, cortou e finalizou na rede pelo lado de fora.

A resposta do Ju foi imediata. A partir disso comandou as ações do jogo. O atacante Ênio bateu cruzado na pequena área e o goleiro Edson segurou firme. O Juventude chegou, mais uma vez, com perigo aos 11 minutos. Gilberto recebeu lançamento na área e cruzou. Erick Farias chegou batendo e a bola passou perto da trave esquerda do goleiro Edson.

A equipe alviverde continuava rondando a área adversária. Mais presente no ataque, o time de Fábio Matias chegava. Mesmo com mais posse, o Verdão ainda demonstrava falta de ritmo e alguns erros de passe. Natural para quem teve menos de 20 dias de pré-temporada.

Mesmo assim, criava mais que o adversário e aos 33 minutos, o Juventude conseguiria abrir o placar. Após cruzamento na medida do volante do Kelvi, o centroavante Gilberto cabeceia e o goleiro defendeu. No rebote, o camisa 9 mandou para o fundo da rede: Juventude 1x0 Ypiranga.

No minuto seguinte, o time de Erechim tentou o empate. O atacante Cristiano recebeu na área, finalizou e o goleiro Gustavo salvou o Ju. Um dos poucos lances de ataque do Ypiranga no primeiro tempo. O Verdão controlava bem a partida e ainda criava oportunidades. A última da primeira etapa, aos 43, Gilberto finalizou e o goleiro Edson espalmou para escanteio.

De novo ele

Gilberto foi o autor dos dois gols do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude voltou com a mesma formação para a segunda etapa. O Ypiranga incluiu Lucas Ramos e na primeira participação, aos quatro minutos, finalização por cima do gol de Gustavo.

A primeira tentativa do Ju na segunda etapa foi aos sete minutos. Gilberto cobrou falta forte e a bola foi por cima da meta adversária tirando um "Uh" do torcedor jaconero. O Verdão seguia perto do gol. Aos 13, Ênio tabelou com Mandaca e finalizou na rede pelo lado de fora.

O Ypiranga começou a sair mais e se arriscar. Aos 22, o volante João Paulo, ex-Ju, cobrou falta e o goleiro Gustavo espalmou para escanteio. Na cobrança, Cristiano cabeceou e o goleiro do Ju salvou com a ponta dos dedos. Dois minutos depois, nova finalização de João Paulo, que passou à direita da meta alviverde.

Aos 29 minutos, Mandaca foi derrubado na área, após carrinho de Salas. O árbitro Francisco Dias marcou o pênalti, com auxílio do VAR. Na cobrança, aos 33, Gilberto marcou o segundo dele e o segundo Juventude. 2 a 0 e vitória encaminhada. Depois, o Verdão só controlou a partida para confirmar a primeira vitória da temporada.

FICHA TÉCNICA

Juventude 2x0 Ypiranga

Gauchão 2025 - 1ª rodada

Data: quarta-feira (22/1)

Horário: 19h

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

JUVENTUDE

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 35/2º), Abner (Danilo Boza, 35/2º), Cipriano e Felipinho; Kelvi (Davi Góes, 25/2º), Jadson e Mandaca; Ênio (Batalla, 25/2º), Erick Farias e Gilberto (Taliari, 35/2º). Técnico: Fábio Matias

YPIRANGA

Edson; Vitor Marinho (Rian, 44/2º), Willian Gomes, Heitor e Roca; Charles (Danielzinho, 15/2º), João Paulo (Galego, 32/2º), Felipe Marques (Salas, 15/2º); João Felipe (Lucas Ramos, int), Roger e Cristiano. Técnico: Matheus Costa

Arbitragem

Francisco Soares Dias auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger. VAR: Douglas Schwengber da Silva

Cartões amarelos: Gilberto, Kelvi, Abner, Mandaca (J), Vitor Marinho, Charles (Y)

Gols: Gilberto, aos 33 minutos do primeiro tempo e aos 33 do segundo tempo.

Público total: 5.478 torcedores