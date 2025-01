Volume máximo Notícia

Ouça o gol da vitória do Caxias sobre o Monsoon

Na estreia do Gauchão, o Grená venceu o novato time de Porto Alegre, por 1 a 0, com gol de Nicholas. O jogo ocorreu nesta quinta-feira (23), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

