São Luiz domina e vence o Avenida em jogo com paralisações do VAR

São Luiz bateu o Avenida em casa na estreia. Joelmir Scheleski / São Luiz, Divulgação

O São Luiz começou o Gauchão com o pé direito. O time dominou o Avenida na estreia em Ijuí e, mesmo com um jogador a menos, venceu por 2 a 1 em um jogo que teve muitas paradas por conta do VAR.O árbitro de vídeo ganhou destaque em três momentos na partida. Após a cobrança de pênalti do São Luiz, no lance da expulsão de Da Silva, e depois no segundo gol do time de Ijuí. Todos os lances demoraram aproximadamente cinco minutos, cada, para serem analisados.

Na próxima rodada, o São Luiz jogará mais uma vez em casa. No sábado (25), enfrentará o São José. Já o Avenida, jogará em casa no domingo (26), contra o Ypiranga.

Primeiro gol do Gauchão

O São Luiz começou a criar chances logo no início do jogo. Nos primeiros cinco minutos, já tinha duas chances claras de gol.

As redes balançaram aos nove minutos. Depois do cruzamento da esquerda, a bola foi escorada para Adailson, que marcou o primeiro gol do Campeonato Gaúcho.

O Rubro não dava chances para o Avenida, que nem sequer conseguia ameaçar. Aos 26 minutos, o zagueiro Micael derrubou Da Silva dentro da área e o juiz marcou pênalti para o São Luiz. Garré cobrou no meio do gol e Rodrigo Mamá defendeu.

Depois da cobrança, a partida ficou paralisada por cinco minutos, por conta do VAR, para revisar uma possível invasão na grande área. No entanto, nada aconteceu. Aos 40, mais uma parada pelo VAR. Da Silva cometeu falta em Micael. O árbitro foi chamado para analisar a jogada e expulsou o jogador do time de Ijuí.

Domínio do Rubro

No segundo tempo, o São Luiz voltou a pressionar. Aos três minutos, Felipe Tontini chutou, a bola bateu no travessão, passou da linha do gol e bateu no chão, mas o jogo seguiu com reclamações dos jogadores de Ijuí. Depois de mais uma demorada análise do VAR, o árbitro confirmou o segundo gol.