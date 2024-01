Vizinhos do Gauchão traz uma série de reportagens de torcedores que moram nas cercanias dos estádios onde os jogos da competição são disputados. Ao longo do campeonato, GZH contará a história de personagens que, pela proximidade, tiveram a sua vida envolvida pelo clube do coração. Mais do que uma relação de vizinhança, criaram um sentimento de pertencimento. Nesta terça-feira (30), confira a história de Carim Saliba, torcedor que mora atrás de um dos gols do Estrela D'Alva, estádio do Guarany-Ba.