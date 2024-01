Vida de árbitro não é fácil. Nos momentos de fúria dos torcedores, ter um braço que disponibilize ajuda é bem-vindo. Em Ijuí, quem oferece guarida é a casa de João Carlos dos Santos e de sua mãe, Dona Marieta. Em dia de decisões polêmicas no 19 de Outubro, era ali que encontravam um pouco de proteção e apaziguasse os ânimos. Ex-árbitro federado, ele oferecia as dependências da residência para que seus companheiros de profissão estacionassem seus carros durante as partidas no estádio do São Luiz.