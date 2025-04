Melhor jogador da final do Gauchão de Futsal 2024, Deivão voltou ao clube só para o segundo jogo: "Não tinha como recusar"

Deivão foi o destaque do segundo jogo da final. Duda Fortes / Agencia RBS

Com direito a emoção até o último segundo, o Guarany de Espumoso se sagrou campeão do Gauchão de Futsal 2024. O time empatou com a Yeesco em 4 a 4 no segundo jogo e garantiu o título, pois havia vencido na ida por 4 a 0. As duas partidas foram disputadas no ginásio Armando Brusius, em Três Coroas.

Entre os poucos remanescentes do time do Guarany de 2024, Deivão se destacou e foi eleito o melhor jogador da final. Ele não disputou a primeira partida, pois está atuando na APAFF, de Santa Catarina. Contudo, por ter jogado no time no ano passado, conseguiu a liberação para estar na partida decisiva.

— Só tenho a agradecer a Deus. Não foi fácil, consegui vir só para esse jogo. Graças a Deus fui agraciado com o prêmio da final e o título — disse Deivão, que atuou entre 2018 e 2022 na equipe, mas fez algumas partidas no ano passado pelo time.

O jogador, que era a grande novidade na escalação da equipe para a segunda partida, foi o autor do gol da virada, um chute de fora da área. Vice-campeão gaúcho com o Guarany em 2019, ele ainda comentou sobre a vinda para a disputa do jogo desta sexta-feira (25).

— Estou morando em Santa Catarina, mas com isso da decisão e toda a insistência, principalmente do Bipe, que é um amigo pessoal, e da diretoria em fazerem o esforço para eu vir, não tinha como recusar — concluiu o destaque da final.

Confira os gols de Yeesco 4x4 Guarany de Espumoso