Guarany de Espumoso empata com Yeesco e é campeão do Gauchão de Futsal 2024

O Guarany de Espumoso empatou com a Yeesco por 4 a 4 e tornou-se campeão do Gauchão de Futsal 2024. A partida de volta da final, realizada no Ginásio Municipal Armando Brusius, em Três Coroas, contou com a presença de público, diferente da partida de ida.

No segundo jogo, o Guarany chegou a estar perdendo por 3 a 0, mas virou a partida e sofreu o empate. O título marca o fim da competição, que só foi encerrada em 2025 em função de um caso de injúria racial em jogo das semifinais, no ano passado.

Yeesco abre goleada

A partida começou com a Yeesco buscando propor o jogo, enquanto o Guarany não conseguia mostrar a mesma superioridade que teve no primeiro confronto. Na primeira grande chance da partida, o gol do time mandante saiu. Aos 3min30s, Léo Borges cobrou lateral no lado direito. Matheus, na entrada da área, se antecipou ao marcador e chutou rasteiro no canto direito de Bruno Donha para fazer 1 a 0 Yeesco.

Matheus abriu o placar para a Yeesco. Duda Fortes / Agência RBS

Na sequência, o agora time catarinense seguiu pressionando. Aos quatro minutos, Matheus aproveitou o erro de passe do Guarany, no campo de defesa, e tentou driblar Bruno Donha. O goleiro conseguiu evitar o gol, e a bola sobrou para Canabarro, fora da área. O fixo chutou forte, mas o goleiro do Guarany espalmou.

A equipe de Espumoso deu uma leve melhorada na partida com a entrada do pivô Felipe Leite, artilheiro do time no ano. Em duas oportunidades pelo lado direito, por volta dos sete minutos, ele finalizou para fora.

Após minutos de mais equilíbrio, a Yeesco chegou ao segundo gol. Perto dos nove minutos, Douglas Beiço errou passe e Léo Borges roubou a bola no meio da quadra. Em frente ao goleiro adversário, ele chutou forte, viu a bola bater no arqueiro e morrer no fundo das redes.

Faltando 8min51 para o intervalo, mais um erro defensivo do Guarany culminou em gol da Yeesco. Wessinho foi dominar a bola no lado esquerdo do campo de defesa e escorregou. Ronaldinho aproveitou a falha, entrou livre e ampliou o marcador para 3 a 0.

Reação do Guarany

Atrás no placar, a equipe de Espumoso foi ao ataque, mas não conseguia levar perigo ao gol de João Paulo, que estava suspenso no primeiro confronto. Contudo, faltando pouco mais de cinco minutos para o fim do primeiro tempo, Wessinho partiu pelo lado direito e achou bom passe vertical para Denilson, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e descontar.

O Guarany então melhorou na partida. O goleiro João Paulo teve de espalmar uma finalização de Denilson, faltando 3min46. Apenas 30 segundos depois, em jogada pelo lado esquerdo, Marcelinho chutou, próximo da área. O arqueiro da Yeesco acabou tocando com a mão fora da área e foi expulso. Por ser a sexta falta do time, foi marcado tiro-livre direto para o clube de Espumoso. Felipe Leite bateu e descontou para 3 a 2.

E quando parecia que a Yeesco teria vantagem no intervalo, o Guarany chegou ao empate. Faltando 53 segundos, Bruno Donha resolveu chutar de sua área. O goleiro Felipe saiu mal no lance e viu a bola entrar no gol. Fim do primeiro tempo: 3 a 3.

Goleiro do Guarany marcou de fora da área empatando a partida. Duda Fortes / Agencia RBS

Última etapa do campeonato

A segunda etapa começou como era imaginado, com muita intensidade dos dois lados. Enquanto a Yeesco buscava um gol para voltar a ter a vantagem e levar a decisão para a prorrogação, o Guarany buscava marcar para ampliar a superioridade.

Com apenas três minutos, as duas equipes já haviam levado perigo, obrigando defesas dos dois goleiros. Bruno Donha espalmou a finalização de Ronaldinho, enquanto Felipe salvou a Yeesco no chute de Felipe Leite

Com 4min10s, Parminha roubou a bola no meio da quadra, avançou livre contra Felipe, mas finalizou para fora. Poucos segundos depois, Wessinho fez jogada individual, chutou cruzado, do lado direito e o arqueiro voltou a fazer boa defesa.

Neste momento da partida, o duelo passou a ser o famoso "lá e cá", com os dois times atacando. Aos 5min30, a bola sobrou para Matheus, na área, e o jogador da Yeesco chutou para fora, perto da trave. Menos de um minuto depois, Jean, na marca do pênalti, finalizou e viu Felipe defender mais uma vez.

Mesmo equilibrado, o Guarany conseguiu virar a partida. Faltando 8min25s para o apito final, Deivão arriscou chute de longe. Bola passou entre as pernas do goleiro Felipe, e o clube de Espumoso fez 4 a 3.

Virada da partida veio de forma emocionante. Duda Fortes / Agencia RBS

Na sequência, a Yeesco se mandou ao ataque para tentar virar o placar. Canabarro perdeu duas chances, por volta dos 14 minutos. Na primeira, em cobrança de falta de longe. Na segunda, em chute perto da área. As duas conclusões foram para fora.

Faltando pouco mais de três minutos para o fim, a Yeesco trouxe à quadra o goleiro-linha. Mesmo com mais posse de bola, viu o Guarany ter duas chances de ampliar, com Parminha e Jeffinho. A equipe que jogava em Carazinho respondeu, faltando 1min59s. Após corta-luz de Daniel Japonês, Mariano, livre, finalizou para fora.

Apenas 30 segundos depois, Daniel Japonês avançou pelo lado esquerdo e cruzou na área. A bola bateu em Wessinho e entrou, empatando o confronto em 4 a 4.

Com o empate, o Guarany de Espumoso sagrou-se campeão gaúcho 2024.

Confira os gols da final do Gauchão 2024