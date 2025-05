Canabarro lamenta derrota da Yeesco na final do Gauchão de Futsal 2024: "Não pode estar ganhando de 3 a 0 e ir para o intervalo com a partida empatada"

Após meses de espera, o Gauchão de Futsal 2024 chegou ao fim. Em partida disputada na sexta-feira (25), Guarany e Yeesco empataram em 4 a 4, e o título ficou com a equipe de Espumoso, que havia vencido o jogo de ida por 4 a 0. As duas partidas foram disputadas no ginásio Armando Brusius, em Três Coroas.