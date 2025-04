Técnico do Guarany de Espumoso celebra título do Gauchão de Futsal 2024: "Com muitas dificuldades, mas a gente conseguiu"

Em função do campeonato ter sido decidido em 2025, poucos jogadores permaneceram na equipe de Espumoso em relação ao elenco do ano passado. Entretanto, o técnico se manteve o mesmo: Bipe Fernandes. Após o apito final, ele destacou a qualidade do elenco atual, mas ressaltou a importância dos jogadores que estiveram na equipe no ano passado.