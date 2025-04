Guarany de Espumoso goleia Yeesco e vence a primeira partida da final do Gauchão de Futsal 2024

Time de Espumoso controlou a partida do início ao fim e depende de um empate na volta para ser campeão. Kamilla Köpsell / Divulgação Guarany de Espumoso

O Guarany de Espumoso venceu a Yeesco por 4 a 0 no primeiro jogo da final do Gauchão de Futsal 2024. A partida foi disputada no Ginásio Municipal Armando Brusius, em Três Coroas. O jogo da volta ocorrerá nesta sexta-feira (25), às 20h, no mesmo local. A Yeesco precisa vencer para levar a decisão para a prorrogação. Por outro lado, o Guarany depende de um empate para ser campeão.

O time de Espumoso tinha o mando de quadra, mas em função de um caso de injúria racial na semifinal da competição, em novembro do ano passado, perdeu o direito de jogar em seus domínios. Da mesma forma, a presença de público foi vetada.

Em quadra, dois gols foram marcados no primeiro tempo e outros dois na segunda etapa. O fixo Douglas Beiço, que hoje defende o Guarani de Frederico Westphalen, conseguiu liberação para jogar a partida. O jogador, que atuava em Espumoso no ano passado, foi o destaque da partida com dois gols marcados.

Guarany abre vantagem na bola parada

Nos primeiros cinco minutos, nenhuma chance clara de gol foi criada. Entretanto, o Guarany foi melhor, principalmente em função da marcação imposta, que forçou o erro da Yeesco em diversos momentos.

Na primeira finalização mais concreta, Wessinho, no lado esquerdo da quadra, chutou cruzado, aos 5min30s. A bola bateu no braço de Juninho, e o juiz marcou pênalti. Felipe Leite bateu forte, no meio do gol, e abriu o placar.

Na sequência, a Yeesco tentou propor o jogo e teve duas chances com Matheus, por volta dos 11 minutos, perto do gol, em que a bola foi para fora e depois nas mãos do goleiro. A principal chance da equipe catarinense veio faltando 8min43s para o intervalo. Após cobrança de lateral rápida, ainda no campo de defesa, Mariano recebeu próximo da área, de frente para o goleiro. O jogador chutou para fora.

Apesar de ter o resultado favorável, o Guarany procurou aumentar a vantagem e quase conseguiu, faltando 5min16s. Em falta cobrada rasteira por Douglas Beiço, próxima do meio da quadra, Canabarro, na área, desviou contra o próprio gol, mas a bola foi para fora.

Com quase três minutos para o fim, o goleiro Bruno Donha, do Guarany, fez boa defesa no chute de longe de Ronaldinho. Canabarro também arriscou de fora da área, segundos depois, mas viu a bola passar perto da trave.

Faltando 2min18s, Léo Borges cometeu a sexta falta da Yeesco, que culminou em cobrança de tiro-livre para a equipe de Espumoso. Douglas Beiço, um dos destaques da primeira etapa, cobrou no ângulo esquerdo e não deu chances para Daniel. Nos últimos 20 segundos, Wessinho quase marcou o terceiro em chute de fora da área, mas o goleiro espalmou.

Goleada na etapa final

Yeesco, de Canabarro, foi dominada pelo Guarany de Espumoso. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso / Divulgação

No segundo tempo, a primeira chance foi do Guarany. Com pouco mais de um minuto, após cobrança de escanteio, Douglas Beiço acertou um voleio e a bola sobrou para Marcelinho, na área. Ele chutou de primeira, mas o goleiro espalmou.

Dois minutos depois, a Yeesco teve duas oportunidades para descontar. Na primeira, Mariano recebeu de costas, cortou para o pé direito e chutou rasteiro no canto direito, para fora. A outra também foi com o pivô, que viu Daniel Japonês escorar a bola após lançamento, mas a finalização parou no goleiro Bruno Donha.

A equipe de Espumoso respondeu e quase marcou com Felipe Leite, aos 6min40s, quando Bruno Donha lançou para pivô, que finalizou de voleio para fora. Após 40seg, Ronaldinho errou no campo de defesa da Yeesco e Denilson roubou a bola. O jogador do Guarany tabelou com Jeffinho e encobriu Daniel para fazer 3 a 0.

Faltando 12min20s para o apito final, ou seja, 21seg depois do terceiro gol, o goleiro da Yeesco foi expulso, pois fez falta fora da área em Felipe Leite. Com um jogador a mais em quadra, o time mandante chegou ao quarto gol. Após troca de passes, Felipe Leite achou bom passe na diagonal para Douglas Beiço, que empurrou para as redes.