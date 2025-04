Como funciona o regulamento e onde assistir a Liga Nacional de Futsal 2025

Vélez Camaquã faz em 2025 a sua primeira participação na LNF. Duda Fortes / Agencia RBS

A Liga Nacional de Futsal (LNF) 2025 está pronta para iniciar sua 30ª edição, prometendo mais uma temporada de grandes emoções nas quadras brasileiras.

A competição, que é a principal do futsal no país, será aberta nesta quinta-feira (17), com o confronto entre o atual campeão, Jaraguá, de Santa Catarina, e o Umuarama, do Paraná, marcando o início de uma jornada que reúne 24 equipes de cinco estados, do Sul e do Sudeste. Confira a partir de agora o regulamento e onde assistir às partidas.

O regulamento da Liga Nacional de Futsal

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta. Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha, atendendo a um pedido dos clubes que desejavam atuar em seus domínios no momento decisivo.

Onde assistir?