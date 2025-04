Atlântico, de Erechim, é um dos candidatos ao título da LNF. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

A temporada 2025 da Liga Nacional de Futsal (LNF) promete muitas emoções para os times gaúchos. Os três clubes chegam à competição com metas distintas, mas com a mesma ambição de representar bem o Rio Grande do Sul na elite do futsal brasileiro.

O Atlântico busca o título, a ACBF tenta reencontrar o caminho das vitórias, e o Vélez, que faz a sua estreia, quer deixar sua marca na história da competição, que tem início na próxima semana, em 17 de abril.

A seguir, confira os principais desafios e expectativas de cada time.

Atlântico: foco no título

Em 2025, o time entrou em quadra 12 vezes, perdendo apenas uma partida. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

O Atlântico chega como um dos favoritos para conquistar o título da LNF 2025. A equipe de Erechim manteve a base que a consagrou nas últimas temporadas, com a presença de nomes como Richard e William Bolt — hoje jogadores da seleção brasileira —, além do técnico Paulinho Sananduva.

O time é reconhecido pela intensidade e pela marcação ativa na primeira linha, com um estilo de jogo que prioriza o pivô. Deivão (fixo), Bolt e Richard (alas) e Vilela (pivô) formam o quarteto fundamental para o ataque do Galo, e são responsáveis por boa parte dos gols da equipe.

Em 2025, o time entrou em quadra 12 vezes, perdendo apenas uma partida. Nos primeiros meses do ano, o Atlântico mostrou força nas competições que disputou: foi vice-campeão na Supercopa de Futsal, campeão da Supercopa Gramado e avançou à primeira fase da Copa do Brasil.

Ponto de atenção: excesso de competições

Além da LNF, o Atlântico disputará a Copa do Brasil, a Série Ouro e o Gaúchão de Futsal neste ano. Em 2024, o acúmulo de jogos foi um dos fatores que prejudicaram a equipe, resultando em eliminação precoce na LNF e em uma classificação abaixo do esperado na primeira fase do Gaúchão.

O desgaste físico e as lesões, como as de Erick e PL, que ficaram fora da temporada passada, foram desafios. Os dois já estão de volta aos treinos e devem reforçar o elenco na busca pelo título.

ACBF: em reconstrução

ACBF aposta em nova comissão técnica para 2025. Lucka Cyriaco / ACBF / Divulgação

Após o desempenho abaixo do esperado na Supercopa de Futsal e na Supercopa Gramado, a ACBF optou pela mudança de comando técnico e anunciou Peri Fuentes, ex-treinador de Umuarama, para substituir André Bié. O ex-técnico deixou o cargo após 152 jogos à frente da equipe, com 96 vitórias, 26 empates e 30 derrotas ao longo de 2023, 2024 e início de 2025.

O desafio de retomar o protagonismo

Com Peri Fuentes, a ACBF agora tem como objetivo reconquistar o protagonismo e lutar pelo título nacional. Nesta terça-feira (8), o atual treinador fez a sua estreia na Laranja, goleando o Jaraguá no tempo normal e conseguindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis.

A equipe conta com jogadores experientes e vitoriosos, como Rafael Rato, Daniel, Mithyuê e Murilo, que serão fundamentais para a virada de chave que o clube busca neste novo ciclo.

Vélez Camaquã: estreante com ambição

Vélez Camaquã entrou na LNF na vaga da Assoeva. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã Futsal / Divulgação

Fundado em 2010, o Vélez Camaquã fará sua estreia na Liga Nacional de Futsal em 2025, com grandes expectativas. A equipe, que se destacou no cenário estadual em 2024, foi vice-campeã da Taça Farroupilha Região Metroserra e conquistou o acesso à segunda divisão do Gaúchão de Futsal.

O objetivo é surpreender na LNF

O principal objetivo do Vélez para sua primeira participação na LNF é garantir uma vaga no mata-mata, terminando entre as 16 melhores campanhas da fase inicial.

Para isso, o técnico Gustavo Pellisoli conta com um elenco jovem, mas com potencial para surpreender. Entre os jogadores mais experientes, o ala Gabriel Gurgel (bicampeão da Libertadores por ACBF e Cascavel) e Xitão (ex-Uruguaianense) são peças chave para superar os desafios da competição.

Calendário de Jogos dos Gaúchos

Confira as primeiras rodadas das equipes gaúchas na Liga Nacional de Futsal 2025:

ACBF

19/4 — Blumenau (SC), em casa

24/4 — Tubarão (SC), fora

5/5 — Vélez (RS), em casa

13/5 — Minas (MG), fora

27/5 — Marreco (PR), em casa

Atlântico

19/4 — Minas (MG), em casa

29/4 — Marreco (PR), fora

3/5 — Esporte Futuro (PR), em casa

9/5 — Corinthians (SP), fora

26/5 — Santo André (SP), em casa

Vélez