Técnico e jogadores do Atlântico conquistam título com a seleção brasileira de futsal

Vanildo, Pedrinho, Deivão e Rodrigo foram os representantes do Galo. Atlântico, Divulgação

Quatro representantes do Atlântico foram campeões com a seleção brasileira de futsal neste domingo (13), no Paraguai. O goleiro Rodrigo, os jogadores Deivão, Pedrinho, bem como o técnico Vanildo Neto, conquistaram o título da Liga Evolução de Futsal.

O Brasil enfrentou a Argentina em quatro oportunidades para decidir o título: duas com a seleção sub-20 e duas com a seleção adulta. A atuação foi favorável, com quatro vitórias.

No sábado (13), a seleção brasileira conquistou os primeiros resultados positivos: 2 a 1 com o sub-20 e 3 a 1 com o elenco adulto. No domingo, confirmou o favoritismo contra os argentinos e venceu por 5 a 2 com a base e 6 a 0 com o profissional.

O goleiro Rodrigo e o ala Pedrinho integraram o elenco sub-20, enquanto o fixo Deivão atuou com o grupo principal. Já o técnico Vanildo Neto foi responsável por comandar a equipe adulta.