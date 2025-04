ACBF lança plano Sócio Torcedor para a temporada 2025

A expectativa é de que o time laranja tenha cerca de 40 partidas como mandante durante o ano, incluindo as disputas nacionais e estaduais. Ou seja, o valor do ingresso por jogo ficaria por cerca de R$ 5,50.

Além da entrada garantida em todas as partidas da ACBF em Carlos Barbosa, o plano Sócio Torcedor traz outros benefícios ao torcedor, como o acesso livre ao estacionamento do ginásio, até 15% de desconto nos produtos da loja Paixão Laranja, participação em sorteios exclusivos para sócios e, em breve, descontos especiais em estabelecimentos comerciais de Carlos Barbosa e região.

Mais informações podem ser adquiridas no portal do sócio ou com a sede administrativa da ACBF, através do fone/whats (54) 3461-3411.