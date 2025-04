Às vésperas da estreia na Liga Nacional de Futsal, Vélez Camaquã mobiliza diferentes gerações da cidade

Estreante na Liga Nacional, o Vélez Camaquã tem como meta avançar às oitavas de final. Duda Fortes / Agencia RBS

A Liga Nacional de Futsal (LNF) começa nesta quinta-feira (17). Entre os gaúchos, a ACBF de Carlos Barbosa e o Atlântico de Erechim iniciam a trajetória no sábado (19). Enquanto isso, o estreante Vélez Camaquã disputará a primeira partida na próxima segunda-feira (21).

O clube da região sul do Estado vive a expectativa de participar da elite do futsal brasileiro pela primeira vez. Para a cidade de Camaquã, que possui cerca de 64 mil habitantes, é a chance de ser representada a nível nacional pela equipe que a população local está aprendendo a apoiar.

Uma atração para todos os públicos

Desde 2024, o Vélez participa de torneios estaduais, o que possibilitou uma maior participação da comunidade local nos jogos do time. Em 2025, além da LNF, o clube disputará o Gauchão Série B, após ter conquistado o acesso no ano anterior.

Antes, durante e após os jogos, é comum ver nos arredores do Centro Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski a movimentação dos torcedores do Vélez, que se misturam entre diferentes públicos. A exemplo disso, um casal faz questão de aproveitar os jogos para se divertir e encontrar amigos.

A dona de casa Adriana Terra da Rosa, de 57 anos, e o marido, Éder da Rosa, que é contador e tem 58, começaram a frequentar os jogos em 2024. Desde então, buscam estar presentes em todas as partidas e tornaram-se torcedores do clube.

— Não tem muita coisa aqui em Camaquã. E quando tem, a gente quer participar. A gente quer envolver, quer ficar mais próximo. E eu acho isso muito importante, assim, para todos nós — disse Adriana, que comentou sobre a facilidade de encontrar conhecidos nos jogos sem combinar com os mesmos.

Éder e Adriana aguardam ansiosamente pelos jogos do Vélez na Liga Nacional de Futsal. Duda Fortes / Agencia RBS

O casal mora em uma casa atrás do ginásio em que o Vélez manda os seus jogos. Para o contador, a proximidade facilita a ida nos jogos. Além disso, ele comenta que as partidas da equipe ajudaram a movimentar o local, assim como o município.

— Nós vamos ali por dois motivos, a proximidade e por gostar também de futsal. É uma coisa que foi muito boa para Camaquã, porque movimentou essa parte do esporte. Nós tínhamos esse ginásio, que tinha pouca movimentação, muito pouco jogo. E agora, com a situação do Vélez, ajudou bastante a movimentar a cidade, a movimentar esse tipo de esporte — citou Éder da Rosa, que comentou sobre a alta presença de carros em dias de jogos, assim como de pessoas vendendo produtos e alimentos na rua.

Inspiração para a nova geração

Da mesma forma que o Vélez Camaquã atrai pessoas mais velhas para seus jogos, a equipe também faz com que crianças tenham mais proximidade com o futsal. Um desses exemplos é Edward de Freitas Tavares, de 11 anos, que faz aulas de futsal no ginásio Wadislau Niemxeski e sonha em jogar como os atletas do Vélez.

Acompanhado do pai, Adoniro Bolesta Tavares, ele se mostrou empolgado com a possibilidade de ver as principais equipes e os principais jogadores do futsal brasileiro em Camaquã.

— Adoro o jeito que eles fazem as jogadas. Gosto muito quando eles saem com o goleiro do gol. Eu sinto que vai ter muito jogão aqui no ginásio. Mais gente vai vir para Camaquã. Vai ser mais legal. O ginásio vai estar sempre cheio — disse Edward, que quer ir em todos os jogos da equipe em Camaquã.

Mesmo não sendo um entusiasta do futsal, Adoniro acompanha o filho Edward nos jogos do Vélez. Duda Fortes / Agencia RBS

Segundo o pai do menino, ele não costuma acompanhar as partidas e pouco conhece sobre o Vélez. Contudo, diz que irá acompanhá-lo em algumas partidas neste ano. O motivo é bem claro.

— Ele é fanático por eles — diz Adoniro.

Apoio da prefeitura

Além dos patrocinadores e do auxílio oriundo do programa Pró-Esporte, o Vélez também conta com o apoio da prefeitura de Camaquã, que permite o uso do ginásio para treinos, jogos e possibilita que escolas do município se responsabilizem pela copa em dias de partidas. A medida gera lucro para tais instituições de ensino.

Ginásio Wadislau Niemxeski é onde o Vélez Camaquã manda seus jogos. Duda Fortes / Agencia RBS

Segundo o prefeito Abner Dillmann, está sendo encaminhado um projeto de lei para viabilizar um fundo do esporte no município no intuito de investir recursos no clube. Ele defende que a ascensão do Vélez é benéfica para a população local, que passou a se envolver com o clube de diferentes formas.

— Hoje, tu vai na rua e tu vê a gurizada. Eu tenho um filho de 13 anos que fala que quer jogar no Vélez. Então, tu começa a ver aquela participação. Da comunidade abraçar, dar visibilidade. Para nós é muito importante. Cada movimento que o time vai fazer, seja aqui dentro ou quando vai jogar fora, a torcida, está levando o nome de Camaquã — comentou o prefeito, que está no primeiro mandato.

Estreia na Liga Nacional de Futsal