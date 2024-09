Pior seleção do ranking da Fifa, entre àquelas que vão jogar a próxima Copa do Mundo de futsal, Cuba ganhou dois novos problemas nos últimos dias. Em meio a preparação para o torneio no Uzbequistão, o time do técnico Osmel Valdivia sofreu baixas por fugas: o goleiro Hierrezuelo e o fixo Aguilera fugiram da concentração e estão fora do Mundial.