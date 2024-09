Faltam 18 dias Notícia

Fifa divulga bola oficial da Copa do Mundo de futsal

Competição começa no dia 14 de setembro, no Uzbequistão, com 24 seleções. Em busca do hexa, Brasil terá Cuba, Croácia e Tailândia como adversários na primeira fase.

27/08/2024 - 13h31min