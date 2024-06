Líder e invicto. Mesmo ao empatar em casa com o Vasco em 1 a 1 na tarde deste domingo (16), o Passo Fundo Futsal mantém a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro de Futsal. Contudo, no quinto jogo pela competição, o time da Região Norte perdeu os 100% de aproveitamento ostentados até então.