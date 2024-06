A crise da Assoeva na Liga Nacional de Futsal continua. Na tarde deste domingo (16), a equipe de Venâncio Aires amargou a nono derrota em dez jogos na competição. Em casa, o time comandando por Vandré da Costa perdeu por 3 a 0 para o Minas Futsal. O próximo jogo é diante do Marreco, no Paraná, no próximo sábado (22), às 20h.