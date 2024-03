Começa nesta sexta-feira (22) a 29ª edição da Liga Nacional de Futsal (LNF). Ao todo, 24 times participam da disputa, a maioria das regiões Sul e Sudeste do Brasil. O Rio Grande do Sul terá três representantes: ACBF, de Carlos Barbosa, Atlântico, de Erechim, e Assoeva, de Venâncio Aires. Abaixo, fique por dentro da principal competição entre clubes da modalidade no Brasil.