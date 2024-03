O treinador Marquinhos Xavier divulgou nesta quinta-feira (21) a lista de convocados da seleção brasileira de futsal para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de Futsal, que ocorre entre 14 de setembro e 6 de outubro, no Uzbequistão. Entre as novidades, estão dois jogadores do Atlântico: os alas William e Richard.