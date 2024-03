O longo caminho, de cerca de oito meses, da maior competição de clubes de futsal do Brasil começa nesta sexta-feira (22). A 29ª edição da Liga Nacional (LNF) vai ser aberta em Santa Catarina. Ao todo, 24 equipes participam da disputa. Com exceção do Brasília-DF, os demais times representam cidades do Sul e do Sudeste do país. ACBF, de Carlos Barbosa, Atlântico, de Erechim, e Assoeva, de Venâncio Aires, tentam manter a supremacia do Rio Grande do Sul no campeonato. São 10 conquistas desde 1996.