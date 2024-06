Improvisado por Tite no meio-campo do Flamengo na vitória sobre o Grêmio nesta quinta-feira (13), o zagueiro Léo Ortiz carrega o futsal no sangue. Gaúcho de Porto Alegre, o jogador de 28 anos é filho do pivô Luis Fernando Ortiz, multicampeão com Inter e com a seleção brasileira nos anos 1990.