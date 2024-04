Não há quem tenha acompanhado o futsal brasileiro nos anos 1990 e que não se lembre de Luis Fernando Ortiz. O pivô gaúcho, hoje com 59 anos, construiu uma trajetória irretocável dentro das quadras. Além disso, ao longo da bem-sucedida carreira, emprestou seu talento ao futebol de campo como jogador do Grêmio e como funcionário das categorias de base do Inter.