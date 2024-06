É chegada a hora de ouvir o ressoar dos tênis em quadra e o grito de gol ecoar no ginásio. O esporte que tem cheiro de Rio Grande e alma de interior ganha mais vida a partir desta terça-feira (18), quando começa o Gauchão de Futsal 2024. Promovida pela Liga Gaúcha, a oitava edição do campeonato reúne 18 equipes de diversas regiões do Estado. No horizonte de todas, está um único objetivo: mostrar quem manda quando o assunto é futsal.