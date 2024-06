O Atlântico entrou em quadra neste domingo (16), pelo segundo confronto da maratona de quatro jogos em 75 horas. No Ginásio Daniel Lena Marchiori, o Galo venceu o Jaguari por 4 a 2 e assumiu a liderança do Grupo B da Série Ouro de Futsal, com 15 pontos. O adversário está em quinto, com sete.