Em 2023, a ACBF venceu o Gauchão de Futsal, organizado pela Liga GaúchaAtual campeã gaúcha, a ACBF surpreendeu os torcedores no início desta temporada. Isso porque o time de Carlos Barbosa — considerado a maior grife do futsal no Rio Grande do Sul — deixou a chamada Liga, pela qual conquistou o título estadual no ano passado — e irá disputar a Série Ouro em 2024, campeonato que é organizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS).