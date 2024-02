A divisão de poder no comando do futsal gaúcho segue causando problemas. ACBF, de Carlos Barbosa, atual campeã gaúcha, e Assoeva, de Venâncio Aires, estão ameaçadas de não participarem do Gauchão 2024. Junto com o Atlântico, de Erechim, elas decidiram nesta temporada jogarem também a Série Ouro, depois que a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) permitiu que os clubes reativassem a filiação na divisão onde estavam quando haviam saído.