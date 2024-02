Deu certo a iniciativa da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), de permitir que os clubes que haviam deixado a entidade em outros anos voltassem na divisão que estavam quando saíram. Com isso, a Série Ouro adulta masculina, saltou de 13 participantes em 2023 para 21 nesta temporada. Entre as novidades, está a volta dos três maiores clubes do futsal gaúcho: ACBF, de Carlos Barbosa; Atlântico, de Erechim; e Assoeva, de Venâncio Aires.