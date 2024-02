O aquecimento para a Liga Nacional de Futsal (LNF) em 2024 promete. E vai ser bem pertinho dos gaúchos, em Gramado, entre os dias 11 e 16 de março. Oito equipes de cinco Estados vão para a disputa dos jogos que marcam a abertura da temporada de competições oficiais do futsal no Brasil. Todas as partidas serão jogadas no Ginásio Municipal José Francisco Perine, o Perinão.