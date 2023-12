Depois de fechar a temporada com a final do Gauchão de Futsal e o título da ACBF, a Liga Gaúcha de Futsal divulgou as datas dos campeonatos organizados pela entidade para 2024. Ao todo, estão previstas 13 competições. A temporada oficial começa em 10 de março com a Supertaça Farroupilha, que reúne os campeões regionais do ano anterior.