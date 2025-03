Calendário Notícia

Liga Gaúcha de Futsal projeta finais do Gauchão de 2024 para a primeira quinzena de abril

Competição paralisada no final do ano passado será retomada com continuidade da semifinal entre Guarany de Espumoso e Atlântico, e, em seguida, as duas finais do vencedor deles contra a Yeesco

07/03/2025 - 19h12min