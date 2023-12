A final do Gauchão de Futsal 2023 deixará um ídolo do futsal gaúcho com o coração dividido. Pablo Ribeiro, 44 anos, começou a carreira na terra natal, Uruguaiana, mas foi na ACBF que se consolidou ao conquistar diversos títulos, entre eles o Mundial, de 2004, e da Liga Futsal, em 2001 e 2004. Quando se trata de estaduais, foram três, em 1999, 2001 e 2004.