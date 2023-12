A Uruguaianense entra em quadra no próximo domingo (10), às 11 horas, em busca do título inédito do Gauchão de Futsal. No caminho até a taça, a equipe de Fabinho Gomes terá outro ineditismo a ser superado. Neste campeonato, nunca um time que perdeu o primeiro jogo, em casa, conseguiu a classificação para a fase seguinte.