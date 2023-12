A websérie A Paixão Gaúcha pelo Futsal foi lançada em novembro deste ano com objetivo de contar, ao longo de seis episódios, como esse esporte movimenta comunidades, atletas, comissões, torcedores e todos que consomem a modalidade no Rio Grande do Sul — especialmente no interior. E como o futsal está presente no sangue e no DNA dos gaúchos, independentemente da idade, neste sábado (9), às 14h45, a RBS TV apresenta, após o "Que Papo é Esse?", todos os capítulos da produção em um novo formato.