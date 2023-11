Intensidade do jogo e paixão das arquibancadas se misturam em uma mesma atmosfera. O rolar da bola nas quadras gaúchas representa mais do que a disputa de um campeonato. Modalidade esportiva quase centenária, o futsal é um fenômeno que mobiliza milhares de pessoas, não só atletas, comissões técnicas e dirigentes, mas famílias que se encontram semanalmente para apoiar os representantes do município. Dos oito aos 80, o futsal cria raízes no coração dos gaúchos, que, desde cedo, aprendem a jogar, torcer e criar memórias sobre os embates que lotam ginásios por todo o interior do Estado.