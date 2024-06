Na luta pela permanência na elite, as Gurias Coloradas conquistaram a terceira vitória seguida no Brasileirão Feminino. Nesta segunda-feira (17), o resultado veio diante do Botafogo, por 3 a 0, pela 13ª rodada, no Estádio Ronaldo Nazário de Lima, no Rio de Janeiro. Tamara Bolt, Letícia Monteiro e Priscila marcaram os gols da partida.