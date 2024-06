A distância entre as Gurias Gremistas e o G-8 segue diminuindo no Brasileirão Feminino. Neste domingo (16), o Tricolor somou três pontos ao vencer o Cruzeiro, pelo placar de 1 a 0, no Sesc, em Porto Alegre. Giovaninha foi autora do único gol da partida válida pela 13ª rodada.