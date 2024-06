Em duelo direto pelo G-8, as Gurias Gremistas empataram com o América-MG no Brasileirão Feminino. Em partida atrasada pela 10ª rodada, os times ficaram no 1 a 1, nesta terça-feira (11), no Sesc, em Porto Alegre. Cássia anotou para o Tricolor, enquanto Gadu descontou para as visitantes.