O Brasil de Farroupilha se despediu do Brasileirão Feminino A-3 neste domingo (16). A equipe rubro-verde voltou a perder para o Coritiba, desta vez por 4 a 1, e foi eliminada da competição nacional. Na partida realizada no CT Bayard Osna, Kauane, duas vezes, Vanice e Jaqueline marcaram para as paranaenses. Isa descontou para o time gaúcho.