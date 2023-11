As Gurias Coloradas ficaram mais próximas do título do Gauchão Feminino nesta quarta-feira (22) depois de vencerem o clássico Gre-Nal por 2 a 0 no Beira-Rio. Com o resultado, o Inter pode perder por até um gol de diferença na decisão da Arena, no domingo, às 10h30min, que mesmo assim será campeão gaúcho feminino de 2023.