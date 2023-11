As Gurias Coloradas deram o primeiro passo para reconquistar a hegemonia do Gauchão Feminino. Nesta quarta-feira (22), no Beira-Rio, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 0 e saiu na frente na briga pelo título estadual. Priscila, aos cinco minutos, e Belén Aquino, aos 24, marcaram os gols do confronto, que também encerrou um jejum de cinco clássicos das coloradas sem vencer o principal rival.