Às vésperas do jogo da final do Gauchão Feminino, a Arena Porto-Alegrense se pronunciou através de nota sobre as condições do gramado. Recentemente, houve o plantio de nova grama em uma parte danificada, especialmente após a realização dos shows do cantor Roger Waters e da banda Red Hot Chilli Peppers. Conforme a administradora, o campo de jogo ainda estará "em processo de finalização das condições ideais".