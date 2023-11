Neste domingo (26), as Gurias Gremistas terão a oportunidade de buscar o bicampeonato consecutivo do Gauchão Feminino. No entanto, a tarefa não será nada fácil. Depois da derrota no primeiro Gre-Nal, por 2 a 0, no Estádio Beira-Rio, o time precisará da superação jogando na Arena.