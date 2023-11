Às vésperas da final do Gauchão Feminino, Tchelo, técnico das Gurias Gremistas, deu alguns detalhes do ambiente de preparação para buscar o resultado e voltar a vencer o Gauchão Feminino. O treinador, ao lado da capitã Raquel Fernandes, participou do "pré-jogo das campeãs", evento promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. Diante do Inter, neste domingo (26), a partir das 10h30min, só a vitória interessa na Arena.