Desde que chegou ao Cruzeiro, o técnico Zé Ricardo, que precedeu Eduardo Coudet em sua primeira passagem pelo Inter, apostou em velhos conhecidos da dupla Gre-Nal. Hoje, o lateral William e os volantes Matheus Jussa e Lucas Silva são alicerces da equipe que briga para se afastar da zona de rebaixamento e que vai enfrentar o Inter, no domingo (5), no Mineirão.



Zé Ricardo foi contratado pelo clube mineiro no início de setembro, após a saída do português Pepa. O treinador, que completará dois meses no cargo justamente no dia do jogo contra o Inter, não fez grandes mudanças com relação ao trabalho anterior, mas consolidou a titularidade dos velhos conhecidos dos gaúchos.