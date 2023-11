Não fossem adversários neste domingo (5), Eduardo Coudet poderia chegar ao pé do ouvido de Zé Ricardo e pedir dicas de como encerrar um ano que se desenha melancólico no Inter. O atual técnico do Cruzeiro conviveu em um ambiente deprimido quando comandou o time colorado em 2019. Quatro anos depois, clube e treinador se reencontram.