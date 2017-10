— Recebi, sim, a ligação do Alexandre (Mattos). A nova direção do Cruzeiro também recebeu contato dele. Houve um posicionamento oficial, naquele momento falei com ele o que já havia falado com vocês (jornalistas), que primeiro sentaria com as pessoas do Cruzeiro, trataria das coisas que achávamos que deveriam ser tratadas e que depois, se fosse o caso, poderíamos negociar. Isso não aconteceu, porque decidi ficar no Cruzeiro — respondeu o técnico, nesta sexta-feira à tarde.