Irritado com a postura do treinador, que na mesma entrevista havia dito que descanso era necessário e que, se a diretoria estivesse descontente, poderia trocar a comissão técnica, o presidente Modesto Roma Júnior decidiu acertar a demissão de Levir por telefone e usou o mesmo meio para falar com Elano, agora interino.

Após a derrota para o São Paulo, alguns atletas chegaram a discutir no gramado e no vestiário. Dias antes, Zeca acionou o clube na Justiça buscando rescisão . Além disso, a relação com a torcida está estremecida.

Depois do empate com o Sport, em Recife, jogadores foram ameaçados no aeroporto de Congonhas e têm evitado entrevistas coletivas, principalmente no campo. O objetivo é administrar desavenças e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho do time, que está no 4ª lugar do Brasileirão e ainda tem chances de título.