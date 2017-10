O técnico Levir Culpi segue no comando do Santos. A manutenção — que contrariou a decisão inicial de demití-lo — foi tomada após uma reunião realizada na tarde desta sexta-feira (20) com o presidente Modesto Roma Júnior e com outros dirigentes. Os jogadores também tiveram participação e pediram a permanência do treinador. Seu contrato vai até o final deste ano.